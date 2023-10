Handwerk: Drei Kammersieger kommen aus Günzburger Betrieben

Deutsche Meisterschaft im Handwerk: Die HWK Schwaben feiert 48 Kammersiegerinnen und -sieger. Von der Bestätigung der eigenen Leistung und einem sehr schönen Gefühl.

Steinmetz Michael Neumann freut sich sehr über ihren Sieg bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk auf Kammerebene. „Es ist eine Bestätigung der eigenen Leistung, für die präzise Arbeit und die Mühe, die man sich Tag für Tag gibt. Es ist ein sehr schönes Gefühl.“

Der 20-jährige Neumann aus Kaufbeuren präsentiert sein Gesellenstück, das ihm zum Erfolg verholfen hat, voller Stolz. Zwei stilisierte Eheringe aus Gebirgsgestein vom Grünten im Allgäu, Gewicht: 35 Kilo, Titel des Kunstwerks: „Herr der Ringe“. Neumanns Vater und Chef Alfred Neumann vom Steinmetzbetrieb Lippert-Neumann feiert mit seinem Sohn bereits den dritten Kammersieg, quasi ein Hattrick. Der "Abonnementsieger" ist aber auch ohne derlei Erfolge sehr glücklich mit seinem Beruf und schwärmt über das Handwerk: „Im Handwerk sieht man einfach am Ende des Tages oder nach ein paar Wochen, was man geschafft hat. Wir sind ein sehr wichtiger Wirtschaftsbereich und das sollten alle Menschen wertschätzen.“

Erfolg für 48 Nachwuchstalente

Ob SHK-Anlagenmechaniker, Fotografin, Zweiradmechatroniker oder Konditorin – insgesamt 48 junge Handwerkerinnen und Handwerker ehrte die Handwerkskammer für Schwaben (HWK) am Donnerstagabend für ihren Erfolg. Darunter waren auch drei Talente, die in Betrieben im Landkreis Günzburg arbeiten: Das sind Maria Hammerdinger aus Ichenhausen im Wettbewerbsberuf Bäckerin. Ihr Ausbildungsbetrieb ist die Bäckerei Hurler in Günzburg-Leinheim. Der aus Bad Schwartau stammende Maximilian Stephan hat sich im Beruf Hörakustiker mit anderen gemessen. Ausgebildet wird er bei Fielmann in Günzburg. Und schließlich hat der aus Heidenheim stammende Michael Diller bei den Straßenbauern überzeugt. Das Bauunternehmen Leonhard Weiss am Standort Günzburg bildet ihn aus.

HWK-Präsident Hans-Peter Rauch zog Vergleiche zum Sport, wo Talent, Training und Ausdauer eine ebenso große Rolle spielten wie im Handwerk, und gratulierte dem erfolgreichen Handwerksnachwuchs: „Mit Ihren hervorragenden Ergebnissen während der Ausbildungszeit haben Sie Exzellenz bewiesen: Sie waren neugierig, Sie waren geduldig, Sie waren ausdauernd, Sie waren kreativ! Und Sie sind in Ihren jeweiligen Handwerken damit ganz zurecht die Besten Ihres Jahrgangs hier in Schwaben.“

"Wir blicken mit großer Freude auf Sie", sagt der Hauptgeschäftsführer

HWK-Hauptgeschäftsführer Ulrich Wagner betonte vor allem die Bedeutung von Veranstaltungen wie der Kammersiegerfeier: „Handwerk liegt in unserer Natur, aber zum Handwerk gehört aus guter Tradition heraus auch das Würdigen, Ehren und Feiern. Ihnen allen meinen herzlichen Glückwunsch, wir blicken mit großer Freude auf Sie!“ (AZ)