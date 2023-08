Handy-Betrug: Frau gewährt falschem Softwaremitarbeiter Zugriff

Eine 51-Jährige bekommt den Anruf, dass ihr Smartphone gehackt wurde und Geld abgebucht wird. Aus Schreck lässt sie einen Unbekannten auf ihr Handy aufschalten.

Am Freitagnachmittag ist eine 51-jährige Frau Opfer eines Betrugsversuchs aus dem Phänomenbereich Phishing geworden. Die Frau erhielt der Polizei zufolge einen anonymen Anruf, bei dem ihr eine Computerstimme mitteilte, dass ihr Handy gehackt wurde und mehrere Hundert Euro von ihrem PayPal-Konto abgebucht werden würden.

Um dem entgegenzuwirken, könnte sich ein Mitarbeiter mittels einer Fremdwartungssoftware auf das Handy aufschalten und die vermeintliche Abbuchung stoppen. Aus Schreck willigte die 51-Jährige in den externen Zugriff auf ihr Handy ein. Zu einer rechtswidrigen Geldabbuchung kam es bislang noch nicht. Ob es bereits zum Abgreifen persönlicher Daten vom Handy der Frau gekommen ist, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden, so die Polizei. (AZ)