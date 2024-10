Handy in der Gaststätte gestohlen

Eine Frau ist am Dienstag in einer Günzburger Gaststätte Opfer eines Trickdiebs geworden. Laut Polizei war die 35-jährige Frau gegen 19.30 Uhr zum Abendessen in einer Gaststätte am Marktplatz. Ein unbekannter Mann kam in das Lokal und trat, nachdem er sich kurz umgesehen hatte, an den Tisch der Frau, legte einen Zettel auf den Tisch und fragte nach Geld.

Als die 35-Jährige ablehnte, nahm der Mann den Zettel an sich und verließ das Lokal. Nach einiger Zeit bemerkte die Frau, dass der Mann ihr Handy, das auf dem Tisch gelegen hatte, entwendet hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den Unbekannten aufgenommen. (AZ)