Hannawald: "Ich würde die Zeit zu den Anfängen des Internets zurückdrehen"

Plus Als Skispringer hat Sven Hannawald alles erreicht. Als Privatperson erlitt er nach einem Burn-out eine Bruchlandung. Im exklusiven Interview erzählt er, wie er zurück ins Leben fand.

Herr Hannawald, Sie waren diese Woche in Günzburg. Sind Sie dort öfters?



Sven Hannawald: Ja, schon, meine Eltern wohnen in Ried bei Jettingen-Scheppach. Deswegen ist mir Günzburg bestens bekannt. Ich bin dort auch das ein oder andere Mal beim Essen oder Einkaufen.