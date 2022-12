Günzburg

06:00 Uhr

Hanni Knötzinger verlässt den Günzburger Hospizverein

Plus Hanni Knötzinger war eine von zwei hauptamtlichen Koordinatorinnen im Günzburger Hospizverein. Wie es für Knötzinger weitergeht – und für den Verein.

Von Till Hofmann

Der Anspruch könnte für die haupt- und ehrenamtlichen Kräfte kaum größer sein: "Wir wollen in der Hilflosigkeit da sein", sagt Marianne Wittek vom Rafael Hospiz Verein Günzburg. Sie spricht damit die Menschen an, die an der Schwelle zum Tod stehen. Jene, wo es nichts mehr zu heilen gibt und nur noch Wochen oder gar Tage übrig bleiben, bis das Unvermeidliche eintritt. Aber es sind auch die Angehörigen gemeint, die in einer solchen Situation überfordert sein können, solche, die zweifeln, vielleicht verzweifeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

