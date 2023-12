Günzburg

vor 35 Min.

Harmonic Brass präsentiert adventliche Melodien in Günzburg

Plus Das Ensemble Harmonic Brass interpretiert im Günzburger Forum klassische Weihnachtslieder auf neue Weise. Die Anmoderationen der Stücke sind das Tüpfelchen auf dem I.

Von Martin Gah

Eine bunt zusammengewürfelte Truppe ist das Ensemble Harmonic Brass. Andreas Binder (Horn) und Hans Zellner (Trompete) kommen aus Altbayern, aus Tirol der Posaunist Alexander Steixner. Elisabeth Fessler (Trompete) kommt von württembergischen Ufer des Bodensees, der Tubist Karl-Wilhelm Hultsch aus Dresden. Die Arrangements für die Gruppe stammen von Hans Zellner, aber alle Mitglieder dürfen sich dabei einbringen, wie Elisabeth Fessler im Anschluss an das Adventskonzert in Günzburg erzählte.

Harmonic Brass präsentiert Neuinterpretationen von klassischen Weihnachtsliedern. Das marschmäßige „Herbei oh ihr Gläubigen“ wurde fein gespielt wie von Streichern. Zusätzliches Leben erhielt dieses Stück durch Crescendi und Decrescendi. Bei „Engel auf den Feldern singen“ präsentierte der Trompeter Hans Zellner rasante 16tel-Läufe. Wie ein alpenländischer Jodler klang „Übers Gebirge Maria geht“ von Johannes Eccard (1553-1611). Im Arrangement von „Fröhliche Weihnacht überall“ ist eine Weltreise enthalten. Jede Strophe wird so gestaltet, als würde sie von einem anderen Land interpretiert. Dabei wird auch an die Länder gedacht, bei denen einem das „überall“ im Halse stecken bleibe, so der Hornist Andreas Binder, der den Abend moderierte. An den Krieg zwischen Russland und der Ukraine erinnert die erste Strophe. Sie klingt wie von den Don Kosaken und ist zusätzlich in Moll transferiert. Die zweite Strophe bewegt sich zwischen chinesischer Pentatonik und Mambo. Die dritte Strophe ist spanisch angehaucht, die vierte wie ein Samba.

