Günzburg hat einen neuen Stadtradeln-Star

Zum zehnten Mal startete nun die 21-tägige Aktion des Stadtradelns in Günzburg. Kurz vor Beginn hat die Stadt Günzburg ihren Stadtradeln-Star gefunden. Ziel des alljährlichen Wettbewerbs ist es, beruflich und privat möglichst viele Wege mit dem Rad zurückzulegen und damit einen Beitrag fürs Klima zu leisten. Zum dritten Mal hat die Stadt Günzburg mit Lukas Denk einen Stadtradeln-Star gefunden. Er übergab seinen Autoschlüssel an die Radverkehrsbeauftragte Daniela Fischer. „In meinem Studium habe ich festgestellt, wie schön es sein kann, eine Stadt ohne Auto zu erleben – ohne Stau und Parkplatzsuche, dafür mit viel Bewegung an der frischen Luft. Seit einem halben Jahr lebe ich wieder in meiner Heimat Günzburg und versuche, mich möglichst ‚autoarm‘ durch die Stadt und die Region zu bewegen“, sagte Denk.

Stadtradeln-Star Lukas Denk nutzt die autofreie Zeit als Test

Da er ab Herbst sein eigenes Auto komplett abgibt, sieht er die drei Wochen als gute Möglichkeit, schon einmal das Leben mit alternativen Mobilitätsformen zu testen. Seit wenigen Monaten arbeitet Denk für die Günzburger Stadtplanung, durch die autofreie Zeit kann er nun verstärkt darauf achten, wie die Alltagswege in der Region mit dem Rad zu befahren sind. Die Radverkehrsbeauftragte Daniela Fischer erklärte: „Die Sonderkategorie Stadtradeln-Star bietet die Möglichkeit, einen Schritt weiter zu gehen und die Herausforderung anzunehmen in den 21 Tagen des Stadtradeln-Aktionszeitraumes kein Auto von innen zu sehen und stattdessen noch mehr aufs Rad zu setzen.“ (AZ)