Günzburg

18:00 Uhr

Hausarzt in Günzburg schlägt Alarm: "Wir sind völlig am Limit."

Plus Joachim Bandlow praktiziert seit 27 Jahren in der Großen Kreisstadt und sieht eine düstere Zukunft. So steht es um die Hausarztversorgung im Landkreis Günzburg.

Von Michael Lindner Artikel anhören Shape

Es sind deutliche und sehr kritische Worte, die Joachim Bandlow wählt. Sätze, die so nur selten öffentlich ausgesprochen werden. Doch sie müssen so fallen, sagt der Hausarzt, der seit 1996 in Günzburg niedergelassen ist. Denn die Situation ist schlimm – und wird seiner Meinung nach in den kommenden Jahren noch dramatischer werden. Gemeint ist die Hausarztversorgung, nicht nur in Günzburg, sondern allgemein auf dem Land. "Wir sind auf Kante genäht und völlig am Limit", sagt Bandlow.

Joachim Bandlow ist Allgemeinarzt in Günzburg. Er kritisiert deutlich die aktuelle Lage von Hausärzten und Patienten. Foto: Philipp Wehrmann (Archivbild)

Mit seinen fast 60 Jahren zählt er zu den jüngeren Hausärzten in Günzburg und weiß aus Erfahrung, dass sich die Lage in den vergangenen Jahren für Ärzte, Angestellte aber auch für Patienten verschlechtert hat. Alle Praxen in Günzburg hätten seines Wissens nach momentan einen Aufnahmestopp. Nicht weil die Ärzte keine Patienten mehr aufnehmen wollen, sie können es schlicht und ergreifend nicht mehr. "Mir tun die Patienten leid, die keinen Hausarzt finden, aber ich kann es nicht ändern. Ich muss meine Angestellten schützen", erklärt Bandlow. Und er wählt noch drastischere Worte: "Sie können gar nicht so bockig sein, um mögliche Patienten abzuweisen oder zu vergraulen. Die Patienten finden ja keinen anderen Arzt, die kommen immer wieder zu ihnen." Der Ton innerhalb der Praxen sei leider inzwischen sehr rau geworden. Patienten seien genervt, dass sie nicht sofort einen Termin bekommen und Ärzte seien genervt von der schieren Masse an Leuten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen