Heiße Erfolgsbilanz: Nächster Erfolg für Chiliguerilla

Acht Auszeichnungen innerhalb von nicht mal zwei Jahren – und das mit Chilipodukten aus regionaler Herstellung: Die Erfolgsbilanz von Andreas Strobl alias Chiliguerilla aus Günzburg ist beachtlich. Bei den European Hot Sauce Awards 2025 gewann er jetzt mit seiner Sauce November Pain die Goldmedaille, im vergangenen Jahr hatte die Sorte bereits Bronze gewonnen. Auch seine anderen Chilisoßen im Rennen wurden mit Edelmetall auszeichnet: Für Solar Flare gab es in der Kategorie Medium Chili Sauce Bronze, auch die Scotch Bonnet wurde in dieser Kategorie mit Bronze gewürdigt.

Bereits früher in diesem Jahr regnete es bei den National Chili Awards in Clifton, England Medaillen für die Günzburger Soßen: Hier gewannen Solar Flare und Firefly Roasted Silber in der Kategorie Medium Chili Sauce, die fruchtige Jalapeno Apple erhielt Brenoze in der Kategorie Mild Chili Sauce.

Der nächste große Schritt: Andreas Strobl plant die Teilnahme an den SCOVIE Awards in den USA (Albuquerque) – dem weltweit wichtigsten Hot Sauce Event, sozusagen die Oscars unter den Hot Sauce Wettbewerben. (AZ)