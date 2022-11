Herbstsynode des Dekanats Neu-Ulm ebnet den Weg in die Zukunft

Im Dezember soll der Landesstellenplan vom Dekanatsausschuss beschlossen werden. Vorausgegangen war eine Neuorientierung von haupt- und ehrenamtlichen Gemeindemitgliedern.

Mit der Entbindung von Pfarrerin Kathrin Bohe von der Aufgabe der Dekanatsentwicklung, die im Auftaktgottesdienst zur Herbstsynode des Dekanats Neu-Ulm feierlich begangen wurde, sei der Weg in die Zukunft in die letzte Runde gekommen, so Dekan Jürgen Pommer. In der soll im Dezember der Landesstellenplan vom Dekanatsausschuss beschlossen und an die evangelische Landeskirche Bayern weitergeleitet werden.

Vorausgegangen ist eine Neuorientierung, die von haupt- und ehrenamtlichen Gemeindegliedern in intensiver Arbeit vorbereitet worden ist. Kathrin Bohe aus Senden hatte dafür eine halbe Stelle des Dekanats angenommen, um den Prozess strategisch und inhaltlich zu begleiten und zu moderieren. Die Entscheidungsgrundlagen fußen, berichtete Pommer den Synodalen, auf zuvor gefassten Grundsatzentscheidungen. Wesentlich ist die der Regionalisierung. Regionen stellen zwar keine rechtliche Größe dar, doch geben sie einen neuen Freiraum für die Entwicklung der Region und in der Region. Mit der Dekanatsentwicklung beschäftigten sich sowohl Regiogruppen, in denen auch die Jugend vertreten war, als auch so genannte Prozessgruppen und Konzeptionsgruppen. Diese Arbeitsgruppen stellten kein starres System, sondern ein lernendes dar, stellte Pommer fest und sieht darin auch eine wichtige Erfahrung, die für zukünftige Aufgaben fruchtbar gemacht werden könnten. Bei der Entwicklung der Szenarien habe man einen realistischen Blick auf die Gegebenheiten behalten und ein großes Maß an Kreativität bewiesen, lobte der Dekan.

Erfreuliche Entwicklung in der Jugendarbeit im Dekanat

Des Weiteren berichtete der Dekan über die Aktivitäten im Dekanat, das immerhin 26 Kirchengemeinden in den drei Landkreisen Neu-Ulm, Günzburg und Dillingen mit rund 50.000 Gemeindegliedern umfasst. Besonders viel wurde seit der Synode im Frühling in der Jugendarbeit getan. Konvente, Freizeiten, Zeltlager, aber auch Pilgerfahrt und kirchliche Feste, Kirchennacht und Osternacht wurden von der evangelischen Jugend organisiert. Besonders erfreulich ist die Entwicklung der Kahlrückenalpe. Die war vor einigen Jahren aufgrund der Kosten zum Diskussionspunkt geworden, doch die Synode entschied sich für die Weiterführung des Freizeithauses.

Zu den Aufgaben der Synode gehörte auch die Verabschiedung des von Michael Zagel vorgestellten Haushalts. Foto: Gertrud Adlassnig

Das hat in der letzten Saison beste Ergebnisse erzielt, und konnte, selbst ohne einen Zuschuss der Landeskirche mit einem wirtschaftlichen Plus abschließen. Dazu haben aber auch zahlreiche ehrenamtliche Helfer beigetragen, die bei der Reinigung und Renovierung des Hauses mit Hand angelegt hatten.

Ökumenische Zusammenarbeit im Dekanat gut abgestimmt

Auch die Kirchenmusik nimmt einen hohen Stellenwert im Dekanat ein. Die beiden Kantorinnen Tanja Schmid und Johanna Larch wollen die klassische Musik innerhalb des Dekanats stärken und planen für das kommende Jahr sogar eine Großveranstaltung in der Ratio-Arena. Eine Sonderstellung nimmt die Seelsorge am Therapiezentrum ein. Die von Pfarrerin Marit Hole wahrgenommene Aufgabe richtet sich an Patienten, Angehörige und Personal. Die bereichernde ökumenische Zusammenarbeit sei gut abgestimmt, die interdisziplinäre habe sich intensiviert. Allerdings wurde die Stelle inzwischen von der Landeskirche befristet und muss Jahr für Jahr neu beantragt werden, erfuhren die Synodalen aus dem Haushaltsplan für 2023, der ohne Diskussion und Gegenstimmen angenommen wurde. Die Zukunft des Religionsunterrichtes könnte Sorgen bereiten. Schon 2020/21 sind zahlreiche Unterrichtstunden ausgefallen, die dünner werdende Personaldecke könnte zu noch mehr Problemen führen.

Nach der Pause bot sich den 57 Synodalen die Gelegenheit, sich über das umfangreiche Angebot der Diakonie im Dekanat zu informieren. Corinna Deiniger hatte Fachpersonal aus den unterschiedlichsten Bereichen mitgebracht, und jeder Teilnehmende konnte sich nach seinen persönlichen Interessen an die jeweilige Fachrichtung wenden.