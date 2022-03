Günzburg

06:30 Uhr

Heribert Prantl nimmt seinen vierten Anlauf nach Günzburg

Über das Zusammenleben und den Zusammenhalt der Gesellschaft spricht Heribert Prantl in der ersten Aprilwoche in Günzburg. Zu allen vier Lesart-Abenden der Vhs Günzburg gibt es Karten im Vorverkauf.

Plus Der Publizist Heribert Prantl hatte in Günzburg bislang kein Glück mit einem Auftritt während der Pandemie. Er bestreitet nun einen von vier Lesart-Abenden.

Von Till Hofmann

Aller guten Dinge sind vier: Das gilt zumindest für Heribert Prantl und seinen Aufenthalt in Günzburg. Schon dreimal sollte der Kolumnist und Autor der Süddeutschen Zeitung in Günzburg auftreten. Doch die Corona-Pandemie warf sämtliche Terminüberlegungen und -verschiebungen über den Haufen. Nun also der vierte Anlauf, den Prantl am Dienstag, 5. April, unternehmen will.

