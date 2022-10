Herrmann Schuhe schließt Filiale in Günzburg

Herrmann Schuhe und Mode schließt seine Filiale im Gewerbegebiet Günzburg. Über ein genaues Datum oder eine neue Filiale gibt die Geschäftsführung keine Auskunft.

Seit einigen Tagen steht vor der Günzburger Filiale von Herrmann Schuhe und Mode ein Schild: "Räumungsverkauf wegen Filialschließung." Wann genau das Geschäft in der Reindlstraße schließt, ist nicht bekannt. Auf Nachfrage unserer Redaktion gab Geschäftsführer Sven Walter lediglich bekannt, dass es ab Frühjahr 2023 einen Nachmieter für die Geschäftsräume gibt. Weitere Informationen bezüglich einer neuen Filiale wollte er nicht preisgeben. Auch zu Gerüchten über ein Outlet am Verwaltungsstandort in Leipheim äußerte er sich nicht.