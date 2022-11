Herzstillstand im Schulzimmer: So rettete Henri das Leben des Freundes

Plus Vor sechs Monaten setzte Max Lukas' Herz während des Unterrichts im Günzburger Dossenberger-Gymnasium aus. Nur ein schnelles Eingreifen hat ihn vor dem Tod bewahrt.

Es war Freitagmorgen, der 6. Mai, als das 17 Jahre junge Leben von Max Lukas im Mehrzweckraum des Günzburger Dossenberger-Gymnasiums ausgehaucht zu sein schien. Gerade hielt Kunstlehrerin Maya Marschner einen Vortag über den Bauhausstil, dessen Leitmotiv es war, die Architektur als Gesamtkunstwerk mit den anderen Künsten zu verbinden. Doch das bekam der Gymnasiast nicht mehr mit. Vom einen auf den anderen Moment, erzählt Henri Jäckle, "krampfte" sein Vordermann und Freund. Er kippte schließlich seitlich vom Stuhl. Das Entsetzen stand den Mitschülerinnen und Mitschülern ins Gesicht geschrieben. Da liegt einer von ihnen auf dem Boden und rührt sich nicht mehr.