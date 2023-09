Hilfsbereiter Passant will Geld wechseln und bekommt Falschgeld

Er zeigte sich hilfsbereit und wurde dann auch noch betrogen. Ein Günzburger wechselte einen 500 Euro Schein und erhielt Falschgeld.

Ein hilfsbereiter Passant wurde am Freitag gegen 19 Uhr am Günzburger Bahnhof von einem Mann angesprochen, dass dieser sich am Ticketautomaten eine Zugfahrkarte hätte kaufen wollen. Wie die Polizei mitteilte, machte der Mann den Passanten darauf aufmerksam, dass das Gerät seinen 500-Euro-Schein nicht annehmen würde. Hieraufhin wechselte ihm der Mitbürger den Schein.

Hausbank entlarvte Banknote als Falschgeld

Als er die Banknote allerdings am Folgetag bei seiner Hausbank einzahlen wollte, wurde die Banknote als gefälscht erkannt. Die Identität des Verausgabers des Falschgeldes liegt bislang nicht vor. (AZ)