Günzburg

vor 53 Min.

"Hillus Herzdropfa" erklären in schwäbischer Mundart die Welt

Plus Das Komiker-Duo Hillus Herzdropfa war im Günzburger Forum am Hofgarten zu Gast. Die Besucher hatten große Freude an der kleinen schwäbischen Weltanschauung.

Von Claudia Jahn Artikel anhören Shape

Raus aus dem vorweihnachtlichen Trubel, rein in eine Welt des hintergründigen, aber auch teilweise sehr derben Humors der beiden Komiker, die von der "Alb ra" kommend dem Günzburger Publikum die Lachmuskeln in Dauerbereitschaft versetzten. Hillu Stoll und Franz Auber begeisterten einmal mehr im ausverkauften Forum am Hofgarten mit ihrem verbalen Schlagabtausch als "Hillus Herzdropfa". Zwei Stunden vergnügliche Auszeit, in denen die Erwartungen der Zuschauer nach urschwäbischer Komik voll und ganz erfüllt wurden.

Nicht vergnüglich, sondern nachdenklich stimmend war wie auch schon im Vorjahr der Auftakt zur Vorstellung. In Gedichtform beanstandete Hiltrud Stoll den erbärmlichen Zustand unserer Erde und fand auch sehr klare Worte zur angespannten politischen Lage: "Wenn's ih richta dürft, da gangat's andersch zua auf dera Welt." Ihr philosophierender Ansatz "Bei diesen unsäglichen Situationen auf der Welt, da ka's oim verganga, d'Leut zom Lacha zu brenga", war im Handumdrehen in den Hintergrund gedrängt, als Franz Auber als Babett verkleidet die Bühne betrat. Schon die ersten Wortwechsel zwischen den beiden Dorfbewohnerinnen Lena und Babett zeigten, wohin der weitere Verlauf des Abends führen würde.

