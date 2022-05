Historiker hält in Günzburg Vortrag über das alte Rom und alte Münzen

Plus Der Augsburger Historiker Felix Guffler sprach in Günzburg über die Kommunikation im alten Rom. Er erklärte, welche Rolle Münzen dabei spielten.

Man schreibe das Jahr 117 nach Christus. Hadrian ist neuer römischer Kaiser. Handy und Telefon, Zeitungen, Radio, Fernsehen und Internet sind noch lange nicht erfunden. Frage: Wie haben die Menschen auch noch im entlegensten Winkel des riesigen römischen Imperiums erfahren, dass sie einen neuen Herrscher haben? Die verblüffende Antwort: Vor allem durch die Münzen, die nach der Kür eines neuen Kaisers geprägt und in Umlauf gebracht wurden. Geldstücke waren in der Antike mehr als nur ein Zahlungsmittel – sie dienten auch der Information und, nicht selten, der Propaganda. Darüber sprach der Augsburger Historiker Felix Guffler beim neunten Günzburger Geschichtsforum, veranstaltet von Stadt, Volkshochschule und dem Historischem Verein Günzburg.