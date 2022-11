Günzburg

18:00 Uhr

Hochzeitsplanerin Julia Truisi ist eine der Besten ihres Fachs

Plus Die Günzburgerin hat sich 2019 selbstständig gemacht und plant für Ehepaare auch im Ausland den schönsten Tag des Lebens. Nicht immer läuft alles nach Plan.

Von Michael Lindner

Julia Truisi bezeichnet sich selbst als echtes Landei, das in Reisensburg aufgewachsen ist. Mit ihrem Mann lebt sie in Günzburg, ist beruflich aber viel unterwegs – egal ob in der Region, in Norddeutschland, in Österreich, der Schweiz oder Norditalien. Denn Truisi ist Hochzeitsplanerin und hat sich ein breites Netzwerk auch im nahen Ausland aufgebaut. Hochzeiten plant sie so gut, dass sie vor Kurzem einen Preis abgeräumt hat. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt sie unter anderem von Überraschungen auf Hochzeiten, verschwundenen Eheringen und worauf es in ihrem Beruf ankommt.

