Höchste Auszeichnung für Prof. Antoniadis

Die Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie (DGNC) hat Professor Dr. Gregor Antoniadis, ehemaliger Leiter der Sektion „Periphere Nervenchirurgie“ an der Universität Ulm im Bezirkskrankenhaus Günzburg, für seine herausragenden Verdienste um die Weiterbildung, Diagnostik und Therapie der Neurochirurgie peripherer Nerven eine ihrer drei höchsten Auszeichnungen verliehen. Präsident Prof. Hans Clusmann überreichte ihm die Otfrid-Förster-Medaille beim 76. Kongress der DGNC in Hannover. Damit wurde Prof. Antoniadis für sein Lebenswerk geehrt und zum Ehrenmitglied der DGNC ernannt.

Antoniadis hat die periphere Nervenchirurgie entscheidend geprägt und ist einer der führenden Chirurgen auf diesem Gebiet. Er ist Mitglied in der deutschen und der europäischen "Sektion Periphere Nerven" und Gründungsmitglied des NervClub e.V., einer interdisziplinären Arbeitsgemeinschaft für periphere Nerven. Von 2012 bis 2025 war er ihr geschäftsführender Sekretär; von 2001 bis 2011 Leiter der "Sektion Periphere Nerven" der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie und bis 2021 Vizepräsident der "Sektion Periphere Nervenchirurgie" der European Association of Neurosurgical Societies (EANS).

Antoniadis war Mitglied in Kommissionen für die interdisziplinären Leitlinien und ist Herausgeber von vier deutschen und internationalen Standardwerken auf dem Gebiet der peripheren Nervenchirurgie. Er hat hier weit über 150 Publikationen und Buchbeiträge veröffentlicht. Außerdem gründete er 2000 mit Prof. Hans-Peter Richter den renommierten "Nervkurs" für periphere Nerven in seiner Klinik und organisierte von 2003 bis 2023 die Diagnostischen Seminare mit Neurophysiologie und Neurosonografie für Neurochirurgen in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für klinische Neurophysiologie auf Schloss Reisensburg. Über 400 Neurochirurgen wurden durch ihn ausgebildet. Die Otfrid-Förster-Medaille wird seit 1954 verliehen. Bis heute wurden nur 20 Persönlichkeiten aus Europa und den USA ausgezeichnet.

