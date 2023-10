Blick in die Finanzen: Günzburg nimmt mehr Steuern ein

Einen Zwischenstand über die diesjährige finanzielle Lage der Stadt gab Kämmerin Heidi Henseler.

In welchem Bereich fallen die diesjährigen Einnahmen bislang höher aus als gedacht und wo läuft es nicht ganz so wie geplant? Günzburgs Kämmerin Heidi Henseler hat in der jüngsten Stadtratssitzung einen Zwischenstand über den aktuellen Haushalt gegeben und schon einmal einen kurzen Blick in das Jahr 2024 geworfen.

Erfreuliche Nachrichten gibt es für die Stadt im Hinblick auf die Gewerbesteuereinnahmen. Mit fast 12,9 Millionen Euro liegen die Einnahmen schon Mitte Oktober deutlich über den zum Jahresende erwarteten Betrag von 11,5 Millionen Euro. Die Beteiligung an der Umsatzsteuer fällt voraussichtlich ebenfalls höher aus als gedacht – und zwar um knapp 200.000 Euro auf etwa 2,3 Millionen Euro. Etwas geringer scheinen die Einnahmen bei der Einkommenssteuer auszufallen. 13,98 statt 14,06 Millionen Euro. Die in der Planung vorgesehene Kreditaufnahme von 4,4 Millionen Euro wurde von der Stadt bislang nicht in Anspruch genommen. Henseler erklärte, dass sich momentan ein erhebliches Defizit für den Verwaltungshaushalt im kommenden Jahr abzeichnet. Zudem gebe es eine Unmenge an Investitionswünschen, die in dieser Fülle nicht umgesetzt werden können.

Förderprogramm Bäume und Grün in Günzburg läuft schleppend an

Um Zahlen ging es auch beim Stand des Anfang vergangenen Jahres aufgelegten Förderprogramms Bäume und Grün in Günzburg. Vergangenes Jahr gab es sechs Bescheide, in diesem Jahr wurden vier Maßnahmen gefördert. Stadträtin Angelika Fischer (GBL/Grüne) zeigte sich etwas enttäuscht, über diese geringe Anzahl. Förderfähig in diesem Programm sind beispielsweise die Pflanzung von Bäumen, die Anlage einer Hecker oder die Fassadenbegrünung.

Positive Nachrichten gab es über die Ende September gestartete und von der Sparkasse unterstützten Aktion 100 Bäume für Günzburg. Die Bäume in einem Gesamtwert von 10.000 Euro waren in nur zweieinhalb Wochen vergeben.