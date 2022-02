Hohe Arbeitsbelastung: Schlechte Stimmung am Günzburger Amtsgericht

Plus Auf der einen Seite gibt es Lücken durch länger erkrankte Kollegen im Amtsgericht Günzburg. Auf der anderen Seite steht aber ein Grundsatzproblem.

Im Amtsgericht Günzburg wird die Stelle einer Richterin nicht nachbesetzt, nachdem sie befördert wurde und ans Landgericht Memmingen gegangen ist. Dass die Arbeit umverteilt werden musste, hätten die Kolleginnen und Kollegen mitgetragen, sagte im vergangenen Jahr Amtsgerichtsdirektor Walter Henle gegenüber unserer Redaktion, wenngleich nicht alle begeistert seien. Grundsätzlich sei die Stimmung trotzdem und trotz der ohnehin vorhandenen Arbeitsbelastung gut, meinte die damalige stellvertretende Vorsitzende des Personalrats. Inzwischen steht Petra Berchtold dem Gremium vor. Und sie bestätigt nun auf Anfrage unserer Redaktion: Die Belastung habe noch weiter zugenommen. Die Stimmung habe sich gedreht.