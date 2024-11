Hoher Standard durch neues Pflegebad in den Albertus-Magnus Werkstätten in Günzburg

Die CAB Behindertenhilfe hat in den Albertus-Magnus Werkstätten in Günzburg ein neues, modern ausgestattetes Pflegebad in Betrieb genommen. Mit höhenverstellbarem Waschbecken, Therapieliege, moderner Dusche und Aufstehhilfe setzt der Raum neue Maßstäbe in der Pflege direkt vor Ort. Die Ausstattung ermöglicht umfassende Pflegemaßnahmen – von der Körperpflege über Transfers zwischen Rollstuhl und Toilette bis hin zu prophylaktischen Anwendungen. Gleichzeitig bietet das Pflegebad den Beschäftigten mehr Privatsphäre und Komfort.

Die Pflegefachkraft, Sonja Diball, und die Gruppenleiterinnen und -Leiter können im neuen Pflegebad so noch individueller auf die Bedürfnisse der Beschäftigten eingehen. Sonja Diball ist zentrale Ansprechpartnerin bei akuten Beschwerden, sowohl für die Beschäftigten selbst, als auch für Angehörige sowie Therapeutinnen und Therapeuten, die ambulante Behandlungen in der Werkstatt durchführen. In enger Zusammenarbeit mit der Förderstätte und der Fachleitung für Pflege der CAB Behindertenhilfe sorgt sie dafür, Anforderungen in der Pflege frühzeitig zu erkennen und kontinuierlich Verbesserungen umzusetzen. Dieser Austausch sorgt dafür, dass die Qualität der Pflege in der Einrichtung stets auf einem hohen Niveau bleibt und sich weiterentwickelt. Das neue Pflegebad bietet den Beschäftigten der Albertus-Magnus Werkstätten nicht nur mehr Sicherheit und Komfort, sondern trägt auch entscheidend dazu bei, dass sie weiterhin aktiv am Arbeitsleben teilhaben können. (AZ)