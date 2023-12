Hollywood - und viel zu lachen - im Leinheimer Schützenheim

Mehrere Schauspielerinnen und Schauspieler haben dazu beigetragen, dass der Dreiakter "Hollywood in Hollerbach" ein Erfolg wurde.

An sechs ausverkauften Abenden ist in Leinheim der Dreiakter "Hollywood in Hollerbach" von Toni Lauerer aufgeführt worden.

Das Stück zeigte auf treffliche Weise, wie schnell sich in einem kleinen Dorf Neid und Missgunst in Ehrgeiz verwandeln können, wenn es darum geht, eine Rolle in einem vermeintlichen Film zu ergattern. Angefangen von den beiden Dorfratschen über die Nachbarn und Freunde bis hin zur eigenen Familie sind alle sofort bereit, jede noch so absurde Szene nachzustellen, die ihnen vom zukünftigen Starregisseur Josef von Hollerbach (Marc-Andrè Hurler) und seinem Kumpel Franz (Siggi Albrecht) vorgegeben wird.

Viel Zuspruch für das Stück des Theaters Leinheim

Caro Almoslöchner und Daniela Volk waren als Dorfratschen enorm glaubhaft, beim Nachbarn Rudi (Alwin Volk) wurde sogar ein Inbusschlüssel zum Mordinstrument. Auch Josefs Mama Liesl (Sabine Hartmann) lässt sich täuschen und sein Vater Sepp (Walter Götzl) ist sogar mit einer Rolle als lebende Nachttischlampe zufrieden, Hauptsache er darf mitmachen.

Arthur Hindelang zeigte wieder einmal, was er als romantischer Verführer drauf hat und Katja Schipp gab als Rudis Gattin Rosi ein tolles Debüt auf der Leinheimer Bühne. Komplettiert wurde das Ensemble von Nadja Deuringer als reizende Jugendfreundin von Josef sowie von Lukas Volk als überaus neugierigem Postboten. Dass das ganze Spektakel nur dazu dient, ihnen allen einen Spiegel vorzuhalten, wird natürlich erst zum Schluss aufgedeckt.

Sämtliche Rollen wurden von den Akteuren sehr natürlich und lebhaft verkörpert. Viele Lachsalven, häufiger Szenen- sowie ein lang anhaltender Schlussapplaus waren der Lohn für alle Mitwirkenden. Schließlich bekamen Sabine Hartmann und Regisseur Reinhold Spielmann nach der letzten Aufführung vom 1. Vorsitzenden Artur Nistler noch eine Urkunde für ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum überreicht. (AZ)