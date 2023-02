Holzverkäufe in Günzburg bringen deutlich mehr Geld als erwartet

Plus Die Einnahmen der Stadt Günzburg durch Holz steigen um fast das Doppelte. Stadtförster Kevin Rees spricht über die Hintergründe und geht auch auf das Biber-Problem ein.

Brennholz ist gefragt wie nie, das kann Günzburgs Stadtförster Kevin Rees bestätigen. "Wir haben alles verkauft, was da war." Durch die Energiekrise ist der Preis für Brennholz ab Mitte des Jahres zudem stark gestiegen, was sich für die Stadt positiv auf der Einnahmenseite auswirkt.