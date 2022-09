Hospizbegleiter: "Es gibt durchaus schöne Erfahrungen mit dem Tod"

Plus In Günzburg gibt es sechs neue ehrenamtliche Hospizbegleiter. Welche Aufgaben auf die fünf Frauen und einen Mann warten.

Die Aussendung und damit das Ende der Ausbildung zu ehrenamtlichen Hospizhelfenden steht für die sechs Kursteilnehmer kurz bevor. Auch Gabi Müller-Münzer aus Kammeltal und Joachim Fuchs aus Bibertal werden ihr Zertifikat erhalten, das vom Deutschen Hospiz- und Palliativverband anerkannt wird. Ihr Kurs beim Raphael Hospiz Verein Günzburg begann im Januar 2022 und umfasste sechs Wochenend-Module sowie ein Praktikum. Der Aufruf zum Kurs Ende vergangenen Jahres kam für Gabi Müller-Münzer irgendwie zum richtigen Zeitpunkt. Sie dachte nach dem Tod ihres Vaters mehr über das Sterben und den Tod nach, wollte mehr wissen.