Hotelzimmer verunreinigt: Zwei Männer landen in der Zelle

Zwei Männer benehmen sich in einem Günzburger Hotel daneben. Sie waren erheblich alkoholisiert.

Am Samstagmorgen kam es in einem Hotel in der Maria-Merian-Straße zu einem unangenehmen Zwischenfall. Zwei polnische Staatsangehörige, 52 und 64 Jahre alt, bewohnten laut Polizei gemeinsam ein Hotelzimmer. Einer der beiden verunreinigte das Hotelzimmer mit Exkrementen. Daraufhin erteilte ihnen der Betreiber des Hotels ein Hausverbot und alarmierte die Polizei.

Aufgrund der erheblichen Alkoholisierung nahmen die hinzugerufenen Polizisten die beiden Männer in Gewahrsam und brachten sie in die Zellen der Polizei Günzburg. Dort konnten sie ihren Rausch ausschlafen und wurden am Abend entlassen, heißt es im Polizeibericht. (AZ)