Hund Barnaby spendet Blut – und wird dadurch zum Lebensretter

Plus Blutspenden sind für Menschen längst Normalität, doch nur wenige wissen, dass auch Hunde Blut spenden können. Warum sich ein Günzburger Ehepaar nun dafür starkmacht.

Knapp zwei Jahre ist es her, als ihr Hund Quentin starb. „Ich trauere heute noch“, sagt Melitta Kaltenecker-Rauskolb mit Tränen in den Augen. Ihr Doodle war erst sieben Jahre alt, als er schlagartig krank wurde. Nur dank Blutspenden anderer Hunde hatte er überhaupt eine Chance auf eine Behandlung. Auch wenn die Hilfe für ihn zu spät kam, ist das Thema für Kaltenecker-Rauskolb und ihren Ehemann Hans Kaltenecker zur Herzensangelegenheit geworden – und hat einem Hund das Leben gerettet.