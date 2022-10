Günzburg

18:00 Uhr

Hundeprofi Martin Rütter ist zum Bellen komisch

Plus Im ausverkauften Forum am Hofgarten fühlen sich auch Nicht-Hundebesitzer bestens unterhalten. Moderator und Autor Martin Rütter verpackt geschickt Humor und Kritik.

Hundeprofi Martin Rütter begeistert im ausverkauften Forum am Hofgarten in Günzburg vor 850 Gästen. "Der will nur spielen" ist sein fünftes Bühnenprogramm. Rund zwei Millionen Zuschauer haben Rütter in Deutschland, Österreich und der Schweiz schon live gesehen, andere kennen ihn aus seinen Fernsehmoderationen wie "Der Hundeprofi", "Die Welpen kommen" und ganz neu "Die Unvermittelbaren" oder haben eines seiner Bücher gelesen. Rütter ist froh, wieder auf der Bühne stehen zu können: "Zwei Jahre ging nichts, jetzt haben alle Lust wieder rauszugehen."

