Hupe erschreckt 80-Jährigen und bringt ihn zu Fall

Ein 80-jähriger Mann befuhr am Sonntag mit seinem Pedelec gegen 13.45 Uhr die Hauptstraße in Deffingen in Richtung B 16. Als er nach links auf einen Feldweg abbiegen wollte, gab er der Polizei zufolge mit seinem linken Arm ein deutliches Handzeichen. Als er sich bereits im Abbiegevorgang befand, wurde er von einem unbekannten Autofahrer angehupt, woraufhin der 80-jährige Mann erschrak und mit seinem Pedelec stürzte.

Glücklicherweise trug er einen Helm, sodass er sich durch den Sturz nur leichte Verletzungen zuzog. Zeugen, die Angaben zu dem bislang unbekannten Unfallverursacher machen können oder den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221 919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)