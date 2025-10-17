IBS in Günzburg war wieder ein Besuchermagnet

Die siebzehnte alljährliche Infomesse Beruf & Studium (IBS) fand an der Berufsschule in Günzburg statt. Auch dieses Jahr kann sie als voller Erfolg verbucht werden. Die circa 150 Aussteller, die aus den unterschiedlichsten Berufsbereichen kommen, waren aus allen möglichen Branchen vertreten, die man kennt. Deshalb war die IBS auch wieder ein wahrer Anziehungsmagnet in Günzburg und der ganzen Region.

Die jugendlichen Besucher, welche entweder als Schulklasse, allein, mit Freunden oder ihren Eltern zur Messe kamen, konnten sich hier vor Ort mit den gewünschten Betrieben unterhalten. Sie bekamen die Informationen zum Thema Aus-, Fort- und Weiterbildung direkt von den Ausbildern oder auch von den Auszubildenden des Betriebes, welche selbst momentan die Berufsschule besuchen.

Doch nicht nur die Betriebe hatten hier ihren Messestand. Ebenso standen Hochschulen und Universitäten beratend zur Verfügung, um über deren Studiengänge die zukünftigen Abiturienten zu informieren. Auch die Berufsschule Günzburg-Krumbach und die Berufsfachschulen aus Krumbach hatten ihren eigenen Beratungsstand. In einer der Werkstätten der Berufsschule konnten die Besucher bestaunen, wie eine computergesteuerte CNC-Drehmaschine Schachfiguren aus Metall herstellte, während man in einer anderen Werkstatt im Untergeschoss den neuen 3D-Drucker der Berufsschule bestaunen konnte.

Ein besonderes Highlight bot dieses Jahr der LKW der LVN mit der Teleskop-Arbeitsbühne, welche die Besucher bis 24 Meter in die Höhe hob. Gern besucht wurde auch der Popcornautomat der Firma Munk. Außerdem erfreute der Ausstellungsstand der Firma Zott die Besucher, wie bereits die Jahre zuvor mit Gratisproben ihrer Produktpalette.