"Ich wurde aus dem Auto geworfen": Verwirrte Frau stand mitten auf der Straße

Bei den Mooswaldseen kann eine Autofahrerin nur knapp den Zusammenstoß mit einer Frau verhindern. Was ist da passiert?

Ein seltsamer Fall beschäftigt derzeit die Günzburger Polizei. Eine 37-Jährige war am Mittwochabend mit ihrem Auto auf der Staatsstraße 1168 in Richtung Riedhausen-Niederstotzingen. Auf Höhe der Mooswaldseen nahm sie plötzlich eine ältere Frau wahr, die mit erhobenen Händen mitten auf der Fahrbahn stand. Die Fahrerin leitete ein Ausweichmanöver ein und konnte nur knapp verhindern, dass das Auto die Person erfasste oder ihr Auto von der Fahrbahn abkam. Die Autofahrerin hielt an, verständigte die Polizei und ging zu der Frau, die auf der Fahrbahn gestanden hatte.

Diese war nach Angaben der Polizei deutlich alkoholisiert und erzählte, dass sie vorher „aus einem Pkw geworfen worden sei“. Auch gegenüber der eingesetzten Polizeistreife konnte die Frau nur wirre Angaben machen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Zur Aufklärung des Sachverhalts, insbesondere auch hinsichtlich des Beinaheunfalls werden nun von der Polizei Günzburg Zeugen gesucht, die sich unter der Rufnummer 08221/919-0 melden können. Laut der Autofahrerin soll ein Fahrradfahrer den Vorfall beobachtet haben. Besonders seine Angaben wären zur Gewinnung weitere Erkenntnisse von Belang. (AZ)