Betrüger haben in diesen beiden Fällen im Landkreis Günzburg keine Chance

Sowohl in Günzburg als auch in Ichenhausen haben Betrüger versucht, Bürgerinnen und Bürger um ihr Geld zu bringen. Ohne Erfolg. Die Betrugsmaschen sind bekannt.

Zweimal haben Betrüger versucht, mit kriminellen Methoden Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Günzburg um ihr Geld zu bringen. In einem Fall ging es um einen versuchten Betrug über einen Messengerdienst. Dabei erhielt am vergangenen Samstag ein Geschädigter aus Günzburg eine Nachricht über einen bekannten Messengerdienst, in welchem sich der Absender als angeblicher Verwandter ausgab und den Geschädigten aufforderte, ihm 1000 Euro zu überweisen. Der Geschädigte erkannte den Betrugsversuch laut Polizeibericht sofort und tätigte keinerlei Überweisungen.

Am Freitag erhielt eine Geschädigte aus Ichenhausen einen betrügerischen Anruf, bei dem sich der Täter als Sohn ausgab und vortäuschte, dass er einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte und er nun angeblich eine Kaution im hohen fünfstelligen Bereich entrichten müsse, um von der Polizei wieder freigelassen zu werden. Letztlich wurde die Betrugsmasche auch hier erkannt und es kam zu keiner Geldübergabe.

Betrugsmaschen sollen laut Polizei im Bekanntenkreis angesprochen werden

Die Polizei warnt nochmals ausdrücklich vor diesen beiden bekannten Betrugsmaschen. Personen, die solche oder ähnliche Nachrichten erhalten, sollten dies bei der Polizei zur Anzeige bringen, derartige Anrufe sollen sofort beendet werden. Keinesfalls sollte man ungeprüft irgendwelche Geldüberweisungen für angebliche Verwandte/Bekannte tätigen. Am Telefon sollten keinerlei Angaben zu vorhandenem Vermögen gemacht werden. Ebenso sollten keinerlei persönliche Daten, beispielsweise Bankverbindungen oder Familienverhältnisse weitergegeben werden. Die Polizeiinspektionen bitten darum, diese Kriminalitätsphänomene auch im Bekannten-/Verwandtenkreis anzusprechen. (AZ)