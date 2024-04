Inmitten weiter Ferne: Experimentelles Theater erinnert an Janusz Korczak

Vor 30 Jahren stellte sich das Ensemble gegen Rassismus und Antisemitismus. Die Botschaft ist noch heute aktuell. Nun ist der Gedankenzyklus in Ichenhausen zu sehen.

Das Experimentelle Theater Günzburg begeht am Samstag ein besonderes Jubiläum: Das Stück "Inmitten weiter Ferne - Janusz Korczaks Weg ins Licht" von Siegfried Steiger wurde vor 30 Jahren uraufgeführt und ist am 27. April ab 19 Uhr wieder in der ehemaligen Synagoge Ichenhausen zu sehen.

Mit seinen Korczak-Stücken hat das Experimentelle Theater Anfang der 1990er Jahre Stellung bezogen, als es in Deutschland zu rassistischen Ausschreitungen gegen Asylsuchende kam und Brandanschläge auf die Wohnhäuser von Menschen mit Migrationshintergrund verübt wurden. Anhand eines konkreten historischen Beispiels sollte vor Augen geführt werden, wohin Rassismus und Antisemitismus führen.

Hommage an den Pädagogen Janusz Korczak in Ichenhausen

Der berühmte jüdisch-polnische Schriftsteller, Kinderarzt und Waisenhausdirektor Janusz Korczak fiel mit seiner Mitarbeiterin Stefania Wilczyńska und über 200 Kindern dem blinden Wüten des Holocaust zum Opfer. "Mit der Ur-Aufführung von Inmitten weiter Ferne vor 30 Jahren in Ichenhausen wollten wir nicht nur eine Hommage auf den großen jüdischen Pädagogen inszenieren. Unsere Korczak-Projekte sollten immer auch - wenngleich mit den bescheidenen Mitteln eines kleinen Amateurtheaters - ein deutliches Plädoyer gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Hass und Hetze, gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus sein", sagt Siegfried Steiger heute.

Angesichts der aktuellen politischen Zündeleien rechtsextremistischer Gruppierungen will das Experimentelle Theater nun mit allen Mitwirkenden der Uraufführung von vor 30 Jahren erneut ein Zeichen setzen. Die Illustrationen zu den Texten stammen übrigens vom israelischen Künstler Itzchak Belfer (1923-2021) aus Tel Aviv, der selbst acht Jahre lang Zögling im Waisenhaus von Korczak war und auch das Denkmal für Korczak in Günzburg geschaffen hat. "Selbstverständlich verwenden wir die "technischen Raffinessen" der 1990er Jahre", verspricht Steiger: Ein schwenkbares Holzbrett, fünf Diaprojektoren, der „Flüsterer“, die „Raute“, das „Farbradl" und anderes Equipment kommen zum Einsatz. (AZ)

Info: Kartenreservierung unter theater@etgz.de oder Telefon 08221/33727.