Trickbetrüger kommt im Kreis Günzburg einmal zum Erfolg

Wie Betrüger im Kreis Günzburg ihren Anruf von einer unbekannten Nummer erklären und wie sie sich das Vertrauen ihrer Opfer erschleichen.

Mehrere Geschädigte meldeten sich am Dienstag aus Günzburg, Ichenhausen und Leipheim bei der Polizei, weil sie Nachrichten von Betrügern über einen bekannten Messenger-Dienst erhalten hatten. Die Täter gaben sich als Verwandte aus. Sie sagten, dass sie eine neue Mobilfunknummer hätten und dass die Geschädigten sie deshalb nicht gleich an der Mobilfunknummer hätten erkennen können. Das Ziel der Betrüger ist es nach Angaben der Polizei gewesen, Geld für die Bezahlung einer angeblichen Reparaturrechnung per Überweisung zu erhalten. In einem Fall gelang es den Tätern, dass ihr Opfer einen Geldbetrag von über 1000 Euro überwies. In den anderen Fällen erkannten die Angerufenen jeweils den Betrugsversuch und es kam zu keinen Geldüberweisungen.

Mehrere Betrugsversuche über Messenger-Dienste im Kreis Günzburg

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser bekannten Betrugsmasche. Um das Misstrauen der Geschädigten bezüglich der ihnen unbekannten Mobilfunknummer zu zerstreuen, geben die Täter vor, dass sie aktuell eine neue Mobilfunknummer haben und diese den Geschädigten deshalb als "Unbekannt" erscheint. Letztlich versuchen die Betrüger sich so das Vertrauen ihrer Opfer zu erschleichen, damit diese ihnen für einen nicht existenten Notfall bzw. eine angeblich notwendige Reparatur Geld überweisen. (AZ)