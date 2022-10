Mehrere betrunkene Autofahrer von der Günzburger Polizei aufgehalten

Das waren teure Autofahrten: Mit mehr Alkohol im Blut als erlaubt waren vier Autofahrer unterwegs. Dann kontrollierte sie die Polizei.

Eine Autofahrt unter Alkoholeinfluss hat eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Günzburg in der Nacht von Freitag auf Samstag im Stadtgebiet beendet. Laut Polizeiangaben wurde ein 21-jähriger Mann aus dem Verkehr gezogen, der deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte. Gegen ihn liegt der Verdacht auf eine Straftat der Trunkenheit im Straßenverkehr vor.

Autofahrer aus Ichenhausen war mit 1,1 Promille unterwegs

Genauso erging es einem 24-Jährigen aus Ichenhausen, der von den Beamten der Polizeiinspektion Günzburg kontrolliert wurde. Der Fahrer war laut Polizeiangaben mit einem Wert von über 1,1 Promille unterwegs. Er musste sich Blut abnehmen lassen, und sein Führerschein wurde sichergestellt.



Am Samstagabend gegen 20.30 Uhr führte eine Streife der Polizei Günzburg eine Verkehrskontrolle in der Ebersbacher Straße in Kötz durch. Laut Polizeiangaben wurde beim Fahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Vortest ergab einen Alkoholwert von fast einem Promille Atemalkohol. Ein auf der Dienststelle durchgeführter gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest bestätigte dieses Ergebnis. Den Mann erwarten nun eine Geldbuße von mindestens 500 Euro und ein Fahrverbot.

Auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierte die Günzburger Polizei den Fahrer eines Kleintransporters in der Dillinger Straße in Günzburg. Bei ihm wurde ebenfalls starker Alkoholgeruch festgestellt, weshalb nach Angaben der Polizei ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem auch dieser einen Wert von über 1,1 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme durch einen Arzt durchgeführt. Außerdem wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige. (AZ)