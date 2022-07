Mehrere Diebstähle beschäftigen Polizei in Günzburg

Die Polizeiinspektion Günzburg will mehrere Diebstähle aufklären, die sich kürzlich ereigneten. Zu den Fällen werden Zeugen gesucht.

Unbekannte haben sich im Zeitraum zwischen Mittwoch, 27. Juli, und Samstag, 30. Juli, gewaltsamen Zutritt zu einem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Geschwister-Scholl-Straße in Günzburg verschafft. Aus dem versperrten Kellerabteil haben die Diebe drei Pedelecs gestohlen. Laut Polizeiangaben verschafften sich die Täter vermutlich über die Tiefgarage des Mehrfamilienhauses Zutritt zu dem Gebäude. Der Wert der erbeuteten Fahrräder beläuft sich auf rund 6200 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 zu melden.

Kennzeichen von Anhänger in Günzburg gestohlen

Im Zeitraum zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens wurde am Samstag, 30. Juli, in der Hendrik-Lorentz-Straße in Günzburg ein Kennzeichen und die Beleuchtung gestohlen, die laut Polizeiangaben an einem abgestellten Anhänger eines Lastwagens angebracht waren. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden ebenfalls gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 in Verbindung zu setzen.

Am Samstag, 30. Juli, kam es zu einem weiteren Diebstahl. Ein Pärchen hielt sich in einem Verbrauchermarkt in Ichenhausen auf und stahl zwei Elektronikartikel im Wert von über 50 Euro. Der Diebstahl wurde laut Polizeiangaben durch eine aufmerksame Mitarbeiterin des Verbrauchermarkts bei einer Taschenkontrolle an der Kasse festgestellt. Die beiden Tatverdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl. (AZ)