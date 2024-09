Von E-Bike bis Rucksack: Mehrere Bürger werden Opfer von Diebstählen

Ein 51-Jähriger meldet der Polizei Günzburg, dass er Opfer eines Diebstahls wurde. Und damit ist er nicht der einzige Bürger, der in den vergangenen Tagen bestohlen wurde: Am Freitagvormittag war der Geschädigte mit seinem Pkw am Marktplatz in Günzburg und ließ hierbei für kurze Zeit den Deckel seines Kofferraums geöffnet. Ein bislang unbekannter Täter nutzte laut den Beamten diese Gelegenheit und entwendete einen Elektroroller aus dem Kofferraum. Die Polizei bittet Zeugen und anderweitige Hinweisgeber um telefonische Kontaktaufnahme unter 08221/9190.

Bei einem anderen Diebstahl wurden im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagvormittag zwei hochwertige Pedelecs aus einer Garage im Bereich der Rebaystraße entwendet. Der 34-jährige Geschädigte brachte dies am Freitag bei der Polizei Günzburg zur Anzeige. Es handelt sich hierbei um Pedelecs vom Hersteller „Cube“ in den Farben violett und grün, welche zusammen etwa 7000 Euro wert sind. Die Polizei ermittelt aktuell gegen Unbekannt, auch hier sollen sich Zeugen oder Hinweisgeber bei der Polizei Günzburg melden.

Eine 21-Jährige meldete der Polizei, dass aus ihrem Pkw ein Rucksack entwendet wurde. Das Auto war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Annastraße in Ichenhausen abgestellt. Zum Diebstahl kommt noch hinzu, dass im Anschluss der unbekannte Täter die Bankkarte der Geschädigten für eine Geldabhebung verwendete. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und Betrugs. Auch hier sind die Beamten um Mithilfe aus der Bevölkerung dankbar. (AZ)