Illegaler Böller gezündet: Die Polizei sucht drei Personen

Auf einer Wiese in der Günzburger Straße "Kappenzipfel" wurde ein illegaler Feuerwerkskörper gezündet. Die Polizei sucht diesbezüglich drei Männer.

Einen lauten Knall gab es am Montag gegen 18.15 Uhr in der Straße „Kappenzipfel“ in Günzburg. Beamte der Polizeiinspektion Günzburg konnten im Gras eine radiale kleine Verbrennung um eine Dose feststellen. Laut Polizeiangaben wurde in dieser Dose offensichtlich ein Böller gezündet. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeiinspektion Günzburg nach drei Personen, welche sich zum Zeitpunkt des Knalls in der Nähe befunden haben sollen.

Die Günzburger Polizei sucht nach Zeugen

Diese wurden wie folgt beschrieben: männlich, um die 20 Jahre alt, eine Person sehr groß und schlank, eine Person schlank mit Mütze, eine Person korpulent mit Tattoos. Hinweise hierzu werden unter der Telefonnummer 08221-9190 entgegengenommen. (AZ)