Im Birket müssen Eschen gefällt werden

Im Bereich des Birketweihers, Steppbach und Hallstattweges müssen aus Sicherheitsgründen in den kommenden Wochen alle Eschen gefällt werden. Die regelmäßige Kontrolle habe bedauerlicherweise ergeben, dass die Bäume am sogenannten Eschentriebsterben erkrankt sind, teilt die Stadt Günzburg mit.

Der aus dem asiatischen Raum eingeschleppte Pilz verursacht neben sichtbaren Schäden in der Krone vor allem Schäden im Wurzelbereich und zerstört dort viele Feinwurzeln. Die Folge: die Standsicherheit der Bäume ist nicht mehr gewährleistet. Um die Sicherheit des frequentierten Naherholungsraumes zu erhalten, müssen die Bäume entfernt werden, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Stadtverwaltung wird in allen von den Fällarbeiten betroffenen Bereichen standortgerechte Nachpflanzungen vornehmen. (AZ)