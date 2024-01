Günzburg

vor 31 Min.

Fasching in vollem Gange: Im Günzburger Rathaus regieren jetzt die Narren

Einiges wurde am Narrenbaum erneuert, geblieben ist die Tradition des Aufstellens von Hand.

Plus Die Günzburger Obrigkeit wird von der Narrenzunft bis Aschermittwoch entmachtet. Als sichtbares Zeichen wird auf dem Marktplatz der Narrenbaum aufgestellt.

Von Sandra Kraus Artikel anhören Shape

Der Stadtbutz hat in Günzburg seit dem Wochenende das Sagen. Zumindest bis Aschermittwoch – so will es die Fastnachtstradition. Ein vielstimmiges „Stadtbutz – jaaa verreck!“ begleitete den Rathaussturm der Narren. Mitglieder verschiedener Zünfte ließen sich von minus sieben Grad nicht abschrecken und zogen vereint Richtung Rathaus. Die Stadtbutzen hatten sich zu ihrem 40. Vereinsjubiläum dazu einige Neuerungen ausgedacht.

Stadtrat und Obrigkeitsbeamte sollten sich nicht mehr im warmen Sitzungssaal verschanzen dürfen, sondern wie die Bürgerschaft unten auf dem Schlossplatz der Machtenthebung entgegenharren. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig ( SPD) war also ganz allein im Sitzungssaal, als die jungen Stadtbutzen Mia, Ella und Timmy kamen, um ihn abzuführen und den Rathausschlüssel zu ergattern. Wie die Sache ausgegangen wäre, wenn Oberbürgermeister und Stadtrat die ebenfalls neu eingeführten Spiele gewonnen hätten, ließ Zunftmeisterin Ulrike Novotny ungewiss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen