Im Landkreis Günzburg brennen mehrere Mülltonnen

Zweimal müssen Feuerwehr und Polizei am Mittwoch anrücken, weil Mülltonnen und Papiercontainer in Günzburg und Kötz brennen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Zweimal sind am Mittwoch Mülltonnen beziehungsweise Papiercontainer auf unerklärliche Weise in Brand geraten. Wie die Polizei berichtet, brannten zum einen in der Oberndorfer Straße in Günzburg am Mittwochabend zwei Mülltonnen. Diese wurden komplett zerstört. Wie es zu dem Feuer kam, ist bislang nicht bekannt. Der Brand musste durch die Feuerwehr abgelöscht werden.

Auch die Papiercontainer auf einer Baustelle in Kötz brennen

Auch auf einer Baustelle an der Kreisstraße 4 in Kötz geriet auf unerklärliche Weise ein Papiercontainer in Brand. Das geschah laut Angaben der Polizei am späten Mittwochnachmittag. Hierdurch entstand am Container ein Schaden von 2000 Euro. Aufmerksame Mitbürgerinnen und Mitbürger, die zu diesen Fällen sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)