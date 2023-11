Im Landkreis Günzburg geht der Trend zu freien Trauungen

Plus Immer mehr Menschen geben sich das Eheversprechen nicht mehr in der Kirche. Dann kommen Menschen wie Ruth Mayrhofer aus Bubesheim ins Spiel.

Den Höhepunkt einer Eheschließung markierte über viele Epochen hinweg die kirchliche Trauung. Der feierliche Einzug in die festlich geschmückte Kirche galt als eines der wichtigsten Elemente für den Auftakt ins Eheleben. Das Eheversprechen vor dem Altar besiegelte den Willen der Brautleute auf signifikante Weise. Die kirchliche Trauung lieferte einen entsprechend würdevollen Rahmen. Doch die Zeiten haben sich zuletzt geändert. Die Funktion der christlichen Gemeinde als zentraler Punkt für viele Feste im Familienkreis nimmt in Bayern ab. Diesen Trend reflektieren die immer beliebter werdenden freien Trauungen. Solche ermöglicht auch Ruth Mayrhofer aus Bubesheim.

Die Gründe für das Abwenden von der Kirche hin zu dem in unseren Gefilden relativ neuen Ritual der freien Trauungen sind vielschichtig. Sei es der Wegfall größerer Formalitäten bei verschiedenen Glaubens- und Religionszugehörigkeiten oder schlichtweg die fehlende Zugehörigkeit zu einer kirchlichen Gemeinschaft. Die 64-jährige Protestantin Mayrhofer musste selbst vor knapp 40 Jahren einige Hürden nehmen, um ihren katholischen Partner kirchlich heiraten zu dürfen. Sie musste bürokratische Hemmnisse aus dem Weg räumen, bis sie in einem Diakon und einem Pastor zwei kirchliche Amtsträger fand, die die Feier entsprechend würdevoll und schön gestaltet haben. Vor Jahren erkannte die Mutter von zwei Kindern den verstärkten Wunsch vieler Paare nach einer Hochzeitsfeier außerhalb der Amtskirche, bei der ihnen dennoch der Segen Gottes zugesprochen wird.