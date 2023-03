Im Legoland gibt es 2023 nicht nur eine neue Achterbahn

Am 25. März startet das Legoland Günzburg mit einem neuen Themenbereich samt Flügel-Achterbahn in die Saison. In der Winterpause wurde aber noch mehr im Park verändert.

Auf 1,2 Hektar wurde innerhalb eines Jahres für 15,5 Millionen Euro die Fantasiewelt Lego Mythica aus 1,5 Millionen Lego-Steinen geschaffen. Das Herzstück des Bereichs ist die neue Achterbahn "Maximus – Der Flug des Wächters". Doch im Mythica-Bereich gibt es noch weitere Neuheiten – und auch inner- und außerhalb des Parks hat sich einiges getan.

Parkchefin Manuela Stone an einem der vielen neuen Fantasietiere im neuen Themenbereich Mythica. Hauptattraktion ist die rasante Achterbahn Wing Coaster Maximus. Foto: Bernhard Weizenegger

"Der neue Bereich hat mein Herz im Sturm erobert", sagt Manuela Stone, die Geschäftsführerin von Legoland Deutschland bei der Pressekonferenz in Günzburg am Donnerstag kurz vor dem Saisonstart am 25. März. Erstmals konnten ausgewählte Schüler die neue Achterbahn selbst fahren, und schnell zeigte sich: Dieses Fahrgeschäft wird bei vielen Jugendlichen an erster Stelle stehen.

Wing Coaster in Günzburg ist maximal 54 Stundenkilometer schnell

Der Wing Coaster wird zu Beginn der Fahrt auf die maximale Höhe von 17 Metern gezogen, unterwegs geht es in einen Korkenzieher, wo die Gäste kurzzeitig über Kopf fahren. Die Fahrt der 457 Meter langen Strecke wird in 77 Sekunden zurückgelegt. Es wirken Kräfte bis zu 2,2 g, die Spitzengeschwindigkeit beträgt 54 Kilometer pro Stunde. Die Testfahrten begannen am 14. Januar, seit der offiziellen TÜV-Abnahme Anfang März dürfen nicht nur Dummys, sondern echte Personen mitfahren. Bis zum offiziellen Saisonstart wird es nach Angaben von Legoland etwa 1000 Testfahrten gegeben haben.

Bei der Flügel-Achterbahn sitzen Fahrgäste jeweils zu zweit rechts und links der Schienen, die Beine baumeln frei schwebend. Die mehr als elf Meter langen und fünf Meter breiten Züge bieten jeweils Platz für 20 Personen. Etwa 600 Fahrgäste können voraussichtlich pro Stunde mit der Achterbahn fahren. "Die genaue Zahl wissen wir allerdings erst nach den ersten Runden mit Gästen", sagt Legoland-Pressesprecherin Lena Erhardt. Dies sei abhängig davon, wie schnell die Züge mit den Gästen be- und entladen werden.

In Lego Mythica gibt es 14 Lego-Modelle und Fire & Ice Tower

Das zweite neue Fahrgeschäft sind die Fire & Ice Tower. Sie sind schon von Weitem auszumachen, ragen sie doch 13 Meter in die Höhe und sind eine Art Mini-Freefall-Tower. Dazu gibt es 14 neue Lego-Modelle, die fantasievolle und kunterbunte Mythica-Bewohner darstellen: von der Papageien-Katze über eine Maus mit Schmetterlingsflügeln bis hin zu einem Pommes mampfenden Troll. Kleine und große Erfindergeister können im neuen Kreativcenter Mythica Creazone einfallsreiche Fantasiewesen oder anderes Fabelhaftes kreieren. Auspowern kann sich der Nachwuchs auf "Lavaland", einem Spielplatz in der Mitte des neuen Themenbereichs in Form eines riesigen Lavadrachens.

Mythica ist der elfte Themenbereich in Günzburg, die Anzahl an Attraktionen steigt damit auf 68. Insgesamt sind inzwischen 57 Millionen Legosteine in dem Freizeitpark verbaut. 270 Festangestellte und 1800 Saisonkräfte sind in dem Freizeitpark-Resort beschäftigt. Bis auf vereinzelte Ausnahmen sind laut Stone alle Plätze zum Saisonstart besetzt. Dafür wurde die Rekrutierung von Mitarbeitern auf Ungarn und die Slowakei ausgeweitet. Ohne Kooperationen mit Schulen und dem Ausland wäre die Suche nach Arbeitskräften noch schwieriger. Am Standort Günzburg stehen übrigens 277 Zimmer für Mitarbeiter zur Verfügung.

Das große Lego-Rennen hat nun Magnetbremsen

Im Legoland hat sich auch außerhalb des neuen Themenbereichs Lego Mythica getan – manches ist zwar nicht sichtbar, aber für die Besucher spürbar. So wurde in der Achterbahn "Das große Lego-Rennen" das elektronische Steuerungssystem auf den aktuellsten Stand der Technik gebracht. Das mechanische Bremssystem wurde auf Magnetbremsen umgerüstet. Das bedeutet weniger Verschleiß und mehr Brems-Komfort für die Fahrgäste.

In Lego Mythica gibt es unter anderem eine neue Achterbahn. Der Wing Coaster ist bis zu 54 Kilometer pro Stunde schnell. Foto: Michael Lindner

Nicht zu übersehen ist der Crazy Giant Dino im Imagination-Bereich. Das bunte Lego-Modell aus 258.000 Steinen ist 9,4 Meter lang, 4,2 Meter hoch und wiegt stolze 3240 Kilogramm. Im Miniland steht aus über 23 Millionen Steinen eine Welt im Miniaturformat – genauer gesagt, im Maßstab 1:20. Der Bereich des Hamburger Hafens wurde dabei umfassend auf Vordermann gebracht. So wurden drei Schiffe, ein Lkw mit Bootaufleger und die Bahnhöfe komplett neu nachgebaut. Hinzu kamen 30 kleinere Modelle wie Container, Kräne und Öltanker; ebenso wurde das Riesenrad saniert. Insgesamt wurden circa 150 Minilandfiguren neu gebaut.

Legoland bietet nun mehr Parkplätze für Autos und Camper an

Ein weiterer Punkt betrifft die Parkplätze: Die Markierungen beim Besucherparkplatz wurden aufgefrischt. Durch die Ausbesserungsarbeiten sollen sich die Gäste besser zurechtfinden. Durch die Maßnahmen wurden 220 weitere Stellplätze für Autos sowie 80 Tagesstellplätze für Camper geschaffen. Ab dieser Saison können Übernachtungsgäste bequem von daheim oder an einem Terminal vor Ort selbst einchecken. "Wir wollen den Gästen damit noch mehr Zeit im Park ermöglichen", sagt Stone. Das Einchecken an der Rezeption sei aber nach wie vor möglich.

Im Legoland Günzburg steht dieser Troll und isst Pommes. Er ist im neuen Lego-Mythica-Bereich vor der Achterbahn "Maximus – Der Flug des Wächters" zu finden. Foto: Michael Lindner

Das Legoland hat dieses Jahr vom 25. März bis zum 5. November an insgesamt 215 Tagen geöffnet. Es gibt bekannte Highlights wie die Sommernächte oder Sommershow von Juli bis Mitte September. Neu ist, dass das Legoland dieses Jahr erstmals auch im Winter geöffnet hat. Ab dem 24. November sind Teile des Parks und des Feriendorfs freitags bis sonntags und in den Ferien geöffnet. Welche Bereiche das genau sind, ist laut Stone noch nicht abschließend geklärt. Deshalb könne man auch noch nichts zu den Eintrittspreisen sagen. Der letzte Tag der 25-tägigen Wintersaison steht dagegen schon fest: Es ist der 7. Januar 2024. Und auch das steht fest: Die Öffnung in den Wintermonaten soll kein Testballon, sondern fester Bestandteil im Legoland sein. Außerdem laufen bereits die Planungen für einen weiteren Themenbereich.