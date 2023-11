Im Legoland Günzburg ist im Winter einiges geboten

Dieses Wochenende endet die reguläre Legoland-Saison, am Samstag gibt es ein Feuerwerk. Drei Wochen später startet das erste Winterwonder-Legoland.

Fünf Wochen Gruselspaß gehen im Legoland Günzburg am Samstag, 4. November, mit einem Feuerwerk zu Ende. Nur einen Tag später endet dann die reguläre Legoland-Saison 2023 und die Tore werden vorerst geschlossen. Aber nicht lange, denn es steht das erste Winterwonder-Legoland bevor. Und das wartet auf die Gäste ab dem 24. November.

Aktuell treiben die Legoland-Mumie, Frankenstein und deren Freunde noch ihr Unwesen im Park. Währenddessen staunen die Besucher in den Herbstferien noch über Hexe Pimpinellas neues Party-Outfit oder tanzen zur Halloween-Parade mit passendem Grusel-Song. Am Samstag endet die Halloween-Monster-Party mit einem Feuerwerk. Es beginnt um 20 Uhr, dann wird der Abendhimmel über dem Familienfreizeitpark mit farbenfrohem Funkeln erfüllt und den Gästen eine große Show bieten. Nach dem letzten regulären Öffnungstag der Saison 2023 am Sonntag, 5. November, schließt der Park seine Pforten für die Vorbereitungen auf die winterliche Verlängerung.

Erstes Winterwonder-Legoland in Günzburg ab dem 24. November 2023

Knapp drei Wochen werden Dekorationen und Lichter angebracht. Tausende Weihnachtsbäume werden aufgestellt, Leckereien vorbereitet und die Burgen im Feriendorf winterlich geschmückt, um den Gästen ab dem 24. November das erste Winterwonder-Legoland zu präsentieren. Sieben Wochen lang können Gäste Teile des Freizeitparks in winterlicher Atmosphäre erleben, wenn das Resort an den Wochenenden von Freitag bis Sonntag öffnet. Während der Weihnachtsferien, vom 22. Dezember bis zum 7. Januar, kann der Park täglich besucht werden mit den Ausnahmen 24., 25. und 31. Dezember 2023 sowie 1. Januar 2024. Zwischen 11 und 20 Uhr steht der Park den Gästen offen.

Legoland-Pressesprecher Benedikt Kaltenecker zählt auf Nachfrage die geöffneten Bereiche auf: Miniland, Lego Mythica, Lego City, Lego Ninjago World, Land der Pharaonen, Lego X-Treme, Lego City und Imagination. Das heißt, das Land der Ritter, der Abenteuer und der Piraten bleibt im Winter geschlossen. Folgende Attraktionen und Fahrgeschäfte haben geöffnet: Techno Schleuder, Rebuild the world, Lego Studios, Sea Life, Das große Lego Rennen, Ninjago The Ride, Lloyds Ninjitsu Spinner, Temple X-pedition, Maximus, Fire and Ice Tower, Polizeistation, Aussichtsturm, Legoland Express, Lego Fabrik, Power Builder und Flughafen.

Schnee und Regen haben keinen Einfluss auf die Fahrgeschäfte im Legoland

Während der erstmaligen Wintersaison ist laut Kaltenecker eine Schließung des gesamten Freizeitparks wegen schlechten Wetters ausgeschlossen. "Einzelne (Outdoor-)Fahrgeschäfte müssen aber bei sehr niedrigen Temperaturen außer Betrieb gestellt werden – Grund sind Sicherheitsvorgaben des TÜVs", sagt der Legoland-Pressesprecher. Schneefall oder Regen haben auf den Betrieb der Fahrgeschäfte demnach keinen Einfluss.

Neben ausgewählten Attraktionen im Park wird der festlich geschmückte Burgenkomplex im angrenzenden Feriendorf geöffnet sein. So wird auch das Übernachtungserlebnis Teil des Winterwunders und die Gäste erleben das Feriendorf in einem besonderen, winterlichen Flair. Die Eintrittspreise für das Winterwonder-Legoland liegen zwischen zehn Euro für Jahreskarteninhaber und 22 Euro online, sowie bei 19 Euro für den Winterwonder-Legoland-Pass, den es exklusiv für Jahreskartenbesitzer gibt. (mit AZ)