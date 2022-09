Im Stadtquartier Günz-Donaupark entstehen in Günzburg 300 neue Wohnungen

Auf 4,3 Hektar Grund entstehen in Günzburg 300 neue Wohnungen für rund 900 Menschen. Der Stadtrat hat die Bauleitplanung abgeschlossen. Es gab aber auch kritische Stimmen.

Ein neues Stadtquartier wird in Günzburg zwischen Günz, Auweg und ehemaliger Tierzuchthalle nördlich des Bahnhofs entstehen. 300 Wohnungen für geschätzt 900 Menschen werden dort gebaut. Der Günzburger Stadtrat beendete mit einem einstimmig gefassten Satzungsbeschluss die aufwendige Bauleitplanung.

Unmittelbar nach der Durchfahrt der Bahnunterführung wird linker Hand des Auwegs auf 2,7 Hektar ein neues Wohnviertel gebaut. Die überwiegend brachliegende Gewerbefläche wird überbaut mit sechs urbanen und begrünten Wohnhöfen, die je nach Lage drei bis sechs Geschosse haben. Parkplätze sind in einer Tiefgarage. An der Günz wird ein neuer Uferweg geschaffen. Einen Namen hat das Stadtviertel auch schon bekommen: Wohnquartier Günz-Donaupark.

Auf der Industrie- und Gewerbebrache am Auweg in Günzburg wird ein neues Stadtquartier mit 300 Wohnungen entstehen. Foto: Sandra Kraus

Auch das Stadtviertel rechts des Auwegs in Richtung der ehemaligen Tierzuchthalle wird sich verändern. Dieses 1,6 Hektar große Gebiet wird als durchgrüntes Stadtquartier zwischen Bahnhof und der Mündung der Günz in die Donau verstanden. Soziale Einrichtungen, Wohnungen und gewerbliche Flächen zur Nahversorgung sind geplant. In die Zukunft gedacht sind Fuß- und Radwege über die Günz und über die Donau. Insgesamt ist das Quartier von seiner Lage her sehr gut geeignet, ohne Auto klarzukommen. Innenstadt und Bahnhof sind fußläufig erreichbar. Platz ist auch für einen neuen Stadtpark.

Anteil an bezahlbarem Wohnraum in der Stadt Günzburg wächst

Es sind viele Änderungen, die nicht von allen Bürgerinnen und Bürgern gutgeheißen werden. Thomas Ermer (CSU) sagte: „Jede Änderung beginnt mit Sorgen. Die Anlieger finden es zu intensiv, als ein Viel-zu-viel. Doch die Entscheidung für 300 Wohnungen ist richtig, Einfamilienhäuser wären nicht wirtschaftlich und ökologisch nicht sinnvoll.“ Zustimmung gab es auch von der SDP-Fraktion. Simone Riemenschneider-Blatter freute sich: „Mit der Zustimmung heute kann der Investor mit den Erdarbeiten beginnen. Der Anteil an bezahlbarem Wohnraum wird in diesem Stadtviertel über das erforderliche Maß hinaus erfüllt.“ Als Meilenstein in der Stadtentwicklung sieht Johann Kaltenecker, Fraktionsvorsitzender der UWB, das Projekt, in dessen Entstehung die kritischen Stimmen vor allem vonseiten der Anlieger berücksichtigt worden wären.

Ruth Abmayr wird aus dem Günzburger Stadtrat verabschiedet

Ab Oktober gibt es personelle Veränderungen im Günzburger Stadtrat. Aufgrund ihres Umzugs von Günzburg verliert Ruth Abmayr ihr Stadtratsmandant. Mit persönlichen Worten verabschiedete Oberbürgermeister Gerhard Jauernig die Stadträtin nach rund achteinhalb Jahren. Nachrückerin ist Claudia Jahn. Aufgrund dieser Personalie und dem Ausscheiden von Stadträtin Christa Wall aus der Fraktion der Freien Wähler verändern sich außerdem Ausschüsse und Beiräte.

Während diese Beschlüsse einstimmig gefasst wurden, gab es um den frei werdenden Posten der bisherigen Verbandsrätin Abmayr im Zweckverband Sparkasse Günzburg-Krumbach eine Kampfabstimmung. Der vom Hauptausschuss vorgeschlagene Johann Kaltenecker wurde mit 14:14 Stimmen abgelehnt. Daraufhin wurde Sybille Löhle (Freie Wähler) mit 19:9 als neue Verbandsrätin bestellt. Den damit wiederum frei werdenden Stellvertreterposten übernimmt Joachim Bandlow (FDP) dank eines einstimmigen Votums.

Nach vierjähriger Gültigkeit läuft per Gesetz Ende November die Alkoholverbotsverordnung für den Bahnhofsvorplatz in Günzburg aus. Da sich auch aus Sicht der Polizei das Maßnahmenbündel aus erhöhter Polizeipräsenz, erweiterter Videoüberwachung und Alkoholverbot bewährt und zur Sicherheit beigetragen hat, verhängt die Stadt wieder für vier Jahre ein Alkoholverbot. Michael Jahn, SPD-Fraktionsvorsitzender, bestätigte, dass er 2018 noch Alkoholgelage am Bahnhof gesehen habe, die es so nicht mehr gebe. Für das Fingerspitzengefühl der Polizei gab es Lob, denn Heimkehrer von Fußballspielen oder dem Oktoberfest seien nicht belangt worden.