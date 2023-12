Im Vermessungsamt ziehen Landschaften vorüber

Die Günzburger Behörde eröffnet eine Ausstellung mit Werken des Zusmarshauser Künstlers Andreas Decke. Die Bilder heben sich von gewöhnlicher Landschaftsmalerei ab.

"Landschaft – vorüberziehend" ist der Titel der Kunstausstellung von Andreas Decke, zu deren Eröffnung sich zahlreiche kunstinteressierte Besucherinnen und Besucher aus dem Amtsbezirk des Vermessungsamts und darüber hinaus eingefunden hatten.

Amtsleiter Peter Lauber betonte in seiner Begrüßung, dass sich Deckes Bilder der Reihe „Landschaft – vorüberziehend“ aus der gemeinhin bekannten Landschaftsmalerei herausheben. Der Künstler verleihe diesen Bildern eine Dynamik, und damit passten sie ausgesprochen gut in die heutige Zeit. An den modernen Menschen, die ständig unterwegs seien, ziehe die Landschaft ständig vorüber. Im Alltag werde das wenig und meist nur unbewusst wahrgenommen. Aber Andreas Decke halte das Vorüberziehen in seinen Gemälden fest. Das sei etwas Einzigartiges und könne den Menschen in ihrer immer weiter zunehmenden Mobilität die Augen öffnen.

Andreas Decke leitet das Heimatmuseum in Zusmarshausen

Geboren und aufgewachsen in Würzburg, studierte Andreas Decke an der FH Augsburg im Fachbereich Gestaltung/Umweltgestaltung und Denkmalpflege. Er ist tätig als freischaffender Künstler in den Bereichen Malerei, Graphik und Kunst am Bau und lebt mit seiner Familie seit 1996 in Zusmarshausen. In seiner Wahlheimat engagiert er sich nebenberuflich als Kurator und Museumsleiter des Heimatmuseums. Für Decke ist es essentiell, das, was er sieht, anders als ein Fotograf, immer auf das Wesentliche zu reduzieren. Das könnte der Grund dafür sein, dass sein Stil viel Raum für die eigene Wahrnehmung lässt. Andreas Deckes Werke sind keine Idealbilder der Landschaft. Sie zeigen seine, überwiegend von der Landwirtschaft geprägte Heimat.

Ein Gespräch des Amtsleiters mit dem Künstler im Rahmen der Ausstellungseröffnung gab den Gästen einen tieferen Einblick in dessen Gedankenwelt und Arbeitsweise. Stimmungsvoll umrahmt wurde die Vernissage von der Klarinettistin Vera Decke-Karrer, der Tochter des Künstlers. (AZ)

Info Die Ausstellung kann während der Öffnungszeiten des Vermessungsamts (Montag bis Freitag jeweils 8 bis 12.30 Uhr sowie nach Vereinbarung) besichtigt werden. Die Ausstellung läuft bis 2. Februar 2024.

