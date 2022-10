Günzburg

18:00 Uhr

In der Günzburger Innenstadt gibt es wieder einen Blumenladen

Plus "Floristik Design Arum" heißt der Laden von Lukas Rieger. Dass das Geschäft in der Hofgasse in Günzburg ohne Parkplätze auskommt, liegt an einem besondere Service.

Von Sandra Kraus Artikel anhören Shape

Der rundum etwas andere Blumenladen von Lukas Rieger hat mitten in Günzburg eröffnet. Allein schon die Lage erscheint manchem fragwürdig. Ein Blumenladen in einer Fußgängerzone ohne einen eigenen Kundenparkplatz? Die Antwort ist für Rieger ganz einfach: "In Günzburg gibt es einen komplett kostenlosen Lieferservice, und zwar unabhängig vom Einkauf, ich liefere auch eine einzelne Rose."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

