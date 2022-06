Günzburg

In der Günzburger Kreisklinik gab es keine einzige Blutkonserve mehr

Plus In der Klinik kam es vor kurzem zu einem gefährlichen Engpass. Auch die Kollegen aus Krumbach konnten nicht aushelfen. Wie die Lage aktuell einzuschätzen ist.

Von Till Hofmann

Vor knapp drei Wochen stand Dr. Peter Müller vor einer Situation, die er nach eigenen Worten "in den 20 Jahren, in denen ich in Günzburg bin, so noch nicht erlebt habe". Der Kreisklinikstandort Günzburg musste sich über die Rettungsleitstelle für die Notfallversorgung, die mit der Transfusion von Blutprodukten verbunden war, abmelden. Müller ist in Günzburg Chefarzt für Innere Medizin, der Hämatologie und der Onkologie, aber auch Leiter des Labors, der Blutbank und Transfusionsmedizin-Verantwortlicher. Die Kolleginnen und Kollegen aus Krumbach konnten in dieser prekären Situation nicht aushelfen. Denn hätten sie ihre bestellten und zugeteilten Blutkonserven abgegeben, wären sie selbst "blank" dagestanden. "Bei ihnen sah es nur minimal besser aus als bei uns", sagt Müller. In Günzburg sei der Spezialkühlschrank, in dem die Blutprodukte normalerweise lagern, erschütterungsfrei und bei einer konstanten Temperatur von vier Grad, leer gewesen. "Null. Es war nichts mehr da", beschreibt der Arzt die gespenstische Szenerie, die ihn zu diesem "letzten Schritt" gezwungen habe.

