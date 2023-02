In der Günzburger Stadtbücherei ist wieder Leben

Aufatmen in der Stadtbücherei Günzburg: Es gibt wieder Veranstaltungen und viele Neuanmeldungen. In einigen Bereichen steigen die Ausleihzahlen kräftig.

Die Stadtbücherei Günzburg hat ab dem Frühjahr den gewohnten Betrieb wieder aufgenommen. Seither konnten die Mitarbeiterinnen um Bibliotheksleiterin Angelika Gathemann-Schnelle wieder einen deutlichen Anstieg der Besucherzahlen verzeichnen. Die Zahl stieg zum Vorjahr um 3388 auf 41.834, und es konnten 284 neue Leseausweise ausgestellt werden. Besonders erfreulich waren die Neuanmeldungen vieler Familien. Die Ausleihzahlen stiegen gegenüber dem Vorjahr um rund 24 Prozent auf eine Gesamtzahl von 114.676 an.

Insbesondere Tonies, ein Audiosystem speziell für Kinder, das mittels einer Box und kleiner Figuren verschiedene Hörspiele abspielen kann, verzeichneten wie bereits im Vorjahr einen großen Anstieg. Verglichen zum letzten Jahr erhöhte sich die Ausleihe dieser Hörfiguren um 84 Prozent auf 6586. Auch der Verleih von Kinderbüchern war mit 36.120 Exemplaren sehr beliebt (ein Plus von 36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr).

Fernleihe wird in Günzburger Stadtbücherei weniger genutzt

Während die Ausleihzahlen von E-Medien mit 16.243 ungefähr gleich blieb, ging die Zahl für die Fernleihe wie auch schon im Jahr 2021 erneut um über 30 Prozent zurück. Mit verschiedenen Aktionen unterstützt die Stadtbücherei die Leseförderung von Kindern und Jugendlichen. So wurden unter anderem Bücherkisten zu verschiedenen Unterrichtsthemen zusammen- und den Schulen zur Verfügung gestellt. An elf Führungen in der Bücherei haben 143 Jugendliche, 40 Kinder und 23 Erwachsene teilgenommen, und auch die Teilnahme am Programm "Lesestart 1-2-3", einer bundesweiten Aktion zur frühen Sprach- und Leseförderung für Familien mit Kindern, war ein voller Erfolg. Alle Lesestart-Sets für Dreijährige konnten verteilt werden.

400 Besucher kamen in der Kulturnacht in die Bücherei

Während die beliebte Lesung "Verfemte Literaten" erneut abgesagt werden musste, fand wieder eine Reihe an Veranstaltungen statt. Der Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen zum Kreisentscheid wurde wie im Vorjahr in digitaler Form abgehalten. Als Teil des Kinder- und Familientages im Rahmen des Günzburger Kultursommers im Juli 2022 organisierte die Stadtbücherei das Kindermusiktheater "Goissahannes" und war mit einem Basteltisch im Hofgarten vertreten. An der ersten Günzburger Kulturnacht im Oktober 2022 lockte die Band Kilger mit deutschsprachigem poetischem Americana über 400 Besucherinnen und Besucher in die Bücherei. Derzeit ist geplant, den Bestand zu aktualisieren. "Wir benötigen dringend mehr Platz für Jugend- und Taschenbuchreihen. Außerdem möchten wir unser Angebot mit der Umstellung auf eine Klarschriftsystematik möglichst leserfreundlich gestalten", so Gathemann-Schnelle. (AZ)