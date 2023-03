In der Günzburger Weststadt entsteht ein neues Wohnquartier

Plus Auf dem ehemaligen Gelände von Reifen Ihle werden mehrere Mehrfamilienhäuser errichtet. Direkt daneben entstehen weiterer Wohnraum und eine Kita.

Nur wenige Tage, nachdem der Günzburger Bauausschuss den formellen Startschuss für die ersten 136 Wohnungen am Günz-Donaupark gegeben hat, steht nun das zweite riesige Wohngebiet bevor. Konkret geht es unter anderem um das ehemalige Gelände von Reifen Ihle in der Weststadt. Dort soll Wohnraum für Hunderte Menschen geschaffen werden, aber auch für die Kinderbetreuung gesorgt sein – die Anwohner sollen noch einen weiteren Nutzen durch das Projekt haben.

Im Dezember 2021 wurde dem Günzburger Stadtrat erstmals ein Planungskonzept des Investors Simeo III Projekt GmbH aus München vorgestellt, welches die seit Jahren vorhandene Gewerbebrache betrifft. Zwischen dem Fast-Food-Restaurant McDonald's, dem Rinnweg und der Schreberstraße soll auf dem Areal etwas Großes entstehen: ein laut Investor modernes und lebenswertes urbanes Gebiet. Dafür werden die bestehenden Gebäude abgerissen, sechs neue Mehrfamilienhäuser gebaut, in deren Zentrum eine grüne Mitte angelegt wird.

Sechs Mehrfamilienhäuser in Günzburg auf dem ehemaligen Reifen-Ihle-Gelände

In dem Karree wird das längliche Mehrfamilienhaus an der Ecke Schreberstraße/McDonald's viergeschossig. Es schirmt damit die südlicher gelegenen Gebäude gegen die Emissionen des Schnellrestaurants ab. Der zweite Neubau an der Ecke Rinnweg/Schreberstraße wird ebenfalls vier Geschosse haben, während die vier weiteren Mehrfamilienhäuser in dem Karree lediglich dreigeschossig gebaut werden. Im Zentrum des dann von sechs Gebäuden umrahmten Gebiets wird das Quartier mit einer grünen Mitte aufgewertet. Dies soll das Herz des Areals werden, und mit Sitz- und Spielmöglichkeiten als Aufenthalts- und Treffpunkt des Quartiers dienen.

Die alten Gebäude von Reifen Ihle werden für den Bau von etwa 200 Wohnungen abgerissen. Foto: Bernhard Weizenegger

In dem neuen Wohngebiet ist aber noch ein anderes Gelände integriert – die derzeit ungenutzte Fläche zwischen Schreberstraße, Bahntrasse und Ulmer Straße. Die nicht mehr in Betrieb stehende Waschanlage soll zurückgebaut und das Areal mit vier Mehrfamilienhäusern und einer neuen Kita bebaut werden. Das Haus an der Ecke Ulmer Straße/Schreberstraße soll fünfgeschossig sein, es ist eine Mischung aus Wohnen und in geringem Umfang auch Büronutzung vorgesehen. In Teilen des Erdgeschosses ist ein gastronomischer Betrieb vorgesehen. In den Planungen Ende 2021 war an dieser Stelle des Mehrfamilienhauses eine Parkgarage mit fünf Parkdecks und mehr als 100 Stellplätzen angedacht, doch das ist nun Geschichte.

Neue Kita in der Weststadt soll knapp 1000 Quadratmeter großen Garten bekommen

Weiterhin soll in dem Wohngebiet eine Kindertagesstätte entstehen – und zwar südlich des fünfgeschossigen Gebäudes. Die neue Kita soll drei Geschosse haben, wodurch der Flächenverbrauch reduziert und der Garten mit knapp 1000 Quadratmeter großzügiger angelegt werden kann. Im weiteren Verlauf des Bahnrands folgen nach Süden hin drei weitere Mehrfamilienhäuser mit drei Vollgeschossen und einem von der Straße aus zurückversetzten Staffelgeschoss.

An der Schreberstraße in Günzburg werden etwa 200 Wohnungen gebaut. Foto: Bernhard Weizenegger

Der Bahnrand und das Karree sollen über die Schreberstraße hinweg funktional miteinander verbunden werden. In diesem Bereich hin zur Kita sollen Paketstationen, eine Fahrradwerkstatt sowie ein Lastenfahrradverleih den Individualverkehr reduzieren. In dem neuen Wohnquartier – bestehend aus elf Gebäuden – mit einer Fläche von etwa 18.000 Quadratmetern sind 174 Wohnungen vorgesehen, Teile davon als geförderter Wohnungsbau. Geparkt wird in mehreren Tiefgaragen, die von der Schreberstraße aus erreichbar sind. Dort und im Rinnweg ist ein Tempo-30-Bereich geplant.

Neues Wohnquartier wertet die Günzburger Weststadt auf

Der Stadtrat stimmte dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Beidseits der Schreberstraße" einstimmig zu. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig sah in dem Projekt eine deutliche Aufwertung der Weststadt und eine "gigantische Weiterentwicklung des sozialen Wohnungsbaus". Stadtbaumeister Georg Dietze erklärte, dass man wegen der schwierigen Lage entlang der Bahntrasse in diesem Bereich wegen der Emissionen eine gewisse Dichte produzieren müsse. Die Straßenquerung von der Kita hin zum Karree mit seiner grünen Mitte müsse auf jeden Fall attraktiv und vor allem auch für Kinder sicher sein.

Vertreter aller Fraktionen zeigten sich von den Plänen des Wohnquartiers erfreut bis begeistert. Thomas Ermer (CSU) lobte die gute Weiterentwicklung des Konzepts von 2021. Der Investor habe auch an den Bahngleisen Wohnqualität generiert und in dem Karree seien die neuen Gebäude zum Teil niedriger als der bestehende Firmenkomplex. Günter Renz (SPD) sprach von einem sehr modernen Baukörper, während Claudia Jahn (Freie Wähler) die gelungene Planung hervorhob, zugleich aber etwas Sorgen wegen der Verkehrsführung über die Ulmer Straße habe. Dort sei man schon jetzt "am Anschlag". Hans Kaltenecker (UWB) nannte den Kitastandort ideal; er freute sich zudem über den Verzicht des Parkhauses zugunsten mehrerer Tiefgaragen. Martin Endhardt (GBL/Grüne) fand es toll, dass sämtliche Flachdächer für Photovoltaik nutzbar und begrünt werden sollen. Er vermisse aber Details zum energetischen Standard der Häuser und hofft, dass auch alle Ankündigungen wie Großbäume in der grünen Mitte auch tatsächlich umgesetzt würden.