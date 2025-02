In der Tiefgarage Reifen zerstochen

Im Laufe des Mittwochvormittags, zwischen 10.40 und 12.20 Uhr, zerstach eine bislang unbekannte Person den rechten Hinterreifen eines im Parkhaus am Stadtberg abgestellten VW Caddy. Am Reifen des Autos entstand hierdurch ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro, berichtet die Polizei. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)

